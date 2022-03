Volgens Italiaanse bronnen is deal rond: Origi (26) deze zomer naar AC Milan, dat ook 20 miljoen euro over zou hebben voor Noa Lang (Club)

Serie AEen contract voor vier jaar aan 3,5 miljoen euro per jaar. Volgens Italiaanse bronnen is alles in kannen en kruiken, en is het enkel nog wachten op de handtekeningen: Divock Origi verruilt deze zomer - gratis - Liverpool voor AC Milan. De huidige leider in de Serie A zou trouwens ook Noa Lang hoog op het verlanglijstje hebben staan, maar voor de Nederlander van Club Brugge zou er wél diep in de buidel moeten worden getast.

“Divock Origi naar AC Milan, als een vrije speler. Een persoonlijk akkoord voor vier jaar, met een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar. De Belgische aanvaller had drie aanbiedingen van andere clubs uit de Premier League en de Bundesliga, maar kiest voor Milan. De timing is bevestigd, tijd voor het papierwerk.”

Voor Nicolo Schira, een Italiaanse sportjournalist met bijna 200.000 volgers, is er geen twijfel meer: Divock Origi verruilt Liverpool deze zomer voor AC Milan. Schira maakte vorige week al melding van verregaande gesprekken tussen de Rossoneri (lees: sportief directeur Paolo Maldini) en de entourage van de Rode Duivel.

Origi speelde de voorbije seizoenen 105 competitiewedstrijden voor Liverpool, meestal als supersub. Hij scoorde daarin 21 keer. Liverpool-trainer Jurgen Klopp noemde Origi recent nog “een legende", na een nieuwe winninggoal.

In de harten van de ‘Kop’, de beruchte spionkop van Liverpool, blijft hij voor altijd onsterfelijk na zijn aandeel in de historische Champions League-winst tegen Tottenham in 2019. In de halve finale was Origi dé held van The Reds door twee keer te scoren tegen Barcelona. Hij hielp zo een 3-0 nederlaag in de heenmatch uit te wissen. In de terugwedstrijd haalde Liverpool het immers met 4-0.

Bij Milan zou Origi ploegmaat worden van een andere Rode Duivel, Alexis Saelemaekers.

Volgt Noa Lang in zijn zog?

Maar met Divock Origi zou de Milanese transferhonger allerminst gestild zijn. Volgens La Gazzetta dello Sport hebben de Milanezen ruim 20 miljoen euro over voor Noa Lang, nu nog flankaanvaller bij Club Brugge. Ook de speler zelf lijkt interesse te hebben in het zonnige Italië. Zijn bankzittersstatuut bij Club Brugge speelt daar ongetwijfeld een rol in en het is al lang geen geheim meer dat de Nederlander na dit seizoen de poort van het Jan Breydel achter zich dicht wil trekken.

Naast Milan zouden ook Dortmund, Arsenal en Liverpool interesse tonen in de winger, maar volgens de roze sportkrant liggen de rossoneri in polepositie. Rest enkel nog het financiële: Club, bij wie Lang nog tot 2025 onder contract ligt, wil 25 miljoen euro. Paolo Maldini, sportief directeur bij Milan, zou dan weer op 20 miljoen plus bonussen mikken.

Met Junior Messias, Ante Rebic en Alexis Saelemaekers heeft Milan-coach Pioli op dit moment drie profielen voor handen die veelal de rechterflank voor hun rekening nemen. Lang, die in Brugge vooral furore maakte op de linkerflank, zou met zijn polyvalentie dus voor extra mogelijkheden moeten zorgen.

Origi moet dan vooral het centrum van de aanval verjongen. Momenteel heten de opties daar de 35-jarige Olivier Giroud - dit seizoen in 29 optredens goed voor elf goals en vier assists - en Zlatan Ibrahimovic (40), al lag die laatste de jongste maanden vooral in de lappenmand. De Zweed is bovendien einde contract deze zomer en het is dan ook niet zeker dat hij er nog een jaar zal bijdoen.

AC Milan is met 66 punten momenteel de fiere leider in de Serie A. Het Napoli van Dries Mertens is tweede met drie punten minder, maar kan wel Inter nog naast zich zien komen als het zijn inhaalwedstrijd wint.

