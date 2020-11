Voet in 4 goals, zelf 2 keer aan kanon: Lukaku bezorgt Inter belangrijke comebackzege

Ze schieten zichzelf graag in de voet. Inter beleeft een vreemd seizoen. Vlot loopt het niet echt. Behalve dan de persoonlijke tellers van Romelu Lukaku. Zeven matchen gestart in de Serie A, zeven goals, 2 assists. Voorlopig brachten ze niet de punten op die hij had gewenst, maar Inter leeft nog. Met dank aan ‘Big Rom’. Defibrilator van zijn ploeg.

Inter stond na rust in eigen huis plots 0-2 achter tegen Torino. De dubbele achterstand schudde ook ‘Big Rom’ wakker. Hij trof eerst de lat, maar in het geharrewar kreeg hij de bal tot bij maatje Alexis. Die scoorde van dichtbij. Drie minuten later draaiden ze de rollen om. Alexis als aangever voor Lukaku, die de voorzet simpel over de lijn duwde met zijn linker. Ommekeer in een handomdraai.