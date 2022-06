Vandaag de handtekening? Inter verhoogt bod op Romelu Lukaku, CEO spreekt van “realistische deal”

BUITENLANDS VOETBAL RECONSTRUC­TIE. Van Milaan tot Milaan. Hoe Lukaku tot het besef kwam dat niet Chelsea maar Inter zijn grote liefde is

Je weet niet wat je hebt tot het er niet meer is. Het is het verhaal van Romelu Lukaku (29) en Inter Milaan. Een hereniging is in de maak. ‘Slechts’ vijf miljoen euro bedraagt de kaap tussen vraag en aanbod. Dat moet goedkomen. Hoe de spits van de Duivels tot het besef kwam dat niet Chelsea maar Inter zijn grote liefde is.

17 juni