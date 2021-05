Uitzinnige Romelu Lukaku rijdt door straten van Milaan en zingt uit open dak: “Dit is beste jaar van mijn carrière”

Serie A“Campione, campione olé olé olé.” Romelu Lukaku zal ongetwijfeld vol spanning naar de wedstrijd tussen Atalanta en Sassuolo gekeken hebben. Door dat gelijkspel is hij zeker van de landstitel met Inter, zijn eerste prijs in het buitenland. En dat vierde hij van op zijn balkon én vanuit het open dak van een wagen, waarmee de Rode Duivel door Milaan reed. “Dit is het beste jaar uit mijn carrière.”

Ook aan de Duomo van Milaan barstte een feestje los. Duizenden fans van Inter verzamelden aan de kathedraal en vlogen elkaar in de armen. Beelden daarvan hieronder. Een dolgelukkige Lukaku reageerde een eerste keer op het behalen van de titel bij Sky Sports: “Ik ben trots om een speler van Inter te zijn. Het was een geweldig jaar voor ons en dat moest gevierd worden met de fans. Voor veel spelers was het overigens de eerste Scudetto. Mezelf inclusief. Dit is het beste jaar uit mijn carrière.”

Inter doorbreekt met het behalen van de Scudetto de jarenlange hegemonie van Juventus, dat de negen voorbije seizoenen telkens kampioen werd. Het is de negentiende titel voor Inter, de eerste sinds 2010. Voor Lukaku is het de tweede titel, in 2010 werd hij in eigen land kampioen met RSC Anderlecht.

Ondanks interesse uit Engeland, waar Chelsea en Man City een topspits zoeken, is Lukaku voorlopig niet zinnens te vertrekken. Steven Zhang, de voorzitter van Inter, fluistert het iedereen in die het wil horen. Als er één speler komende zomer onverkoopbaar is bij Inter, dan wel Lukaku.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm . © Instagram