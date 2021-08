Transferbom: Lukaku laat Inter weten dat hij naar Chelsea wil, mogelijke overgang leidt tot ‘protest’ aan hoofdkwartier Inter

Los van de financiën is het een moeilijke evenwichtsoefening voor Inter. Sportief en PR-gewijs. Zijn achterban was boos na het vertrek van coach Antonio Conte. Een ‘addio’ aan zijn kampioenenmaker (24 goals, 12 assists) betekent een streep door de grote ambities en de implosie van het overmoedige project-Zhang. Leg het maar eens uit. Zie de protesterende fans.

Lukaku houdt van Milaan, was niet van plan om te pushen voor een move, maar zijn club inlichten was de enige manier om de bal te doen rollen.

Sinds enkele dagen was hij niet meer blind voor de charmes van Chelsea. Het was zijn intentie om aan het nieuwe seizoen te starten, maar de blitzkrieg van Chelsea begin deze week heeft wat met hem gedaan.

Trainer Thomas Tuchel heeft hem de hemel beloofd. Abramovich heeft zijn zegen gegeven om van hem de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League te maken. Hij kan zijn loon er bijna verdubbelen. Londen is een fantastische stad. Anders dan Manchester, waar hij City in maart al wandelen stuurde. In Engeland is Chelsea altijd zijn club geweest - de filmpjes van de School van Lukaku worden weer opgevist.