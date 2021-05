Trainer Conte vertrekt bij Inter, ook gevolgen voor Romelu Lukaku? “Je hebt me mentaal nog sterker gemaakt”

Serie AKampioenenmaker Antonio Conte (48) vertrekt bij Inter. De forse besparingen staan hem niet aan. Domper op de feestvreugde, die ook gevolgen kan hebben op de toekomst van Lukaku. De Belg had op Instagram nog mooie woorden over voor z'n ex-coach.

Het is nieuws dat niet uit de lucht komt vallen. De voorbije maanden heeft Conte on en off the record meermaals vraagtekens geplaatst achter een verlengd verblijf bij Inter. “Het project is gestopt”, zei hij in de loop van het seizoen over het gebrek aan investeringen. De trainer heeft het gevoel dat hij het maximum uit zijn groep heeft gehaald.

Centen voor versterkingen zijn er niet. Inter leed vorig boekjaar 102 miljoen euro verlies en ook dit seizoen is er een groot gat in de begroting. Spelers moesten regelmatig wachten op hun loon. De club vroeg hen om twee maandsalarissen in te leveren.

Ondanks een noodlening van 250 miljoen euro via een Amerikaans investeringsfonds willen de Chinese eigenaars deze zomer besparen. De loonlast moet met 20 procent naar beneden. Met uitgaande transfers hoopt de club zo’n 80 tot 100 miljoen euro op te rapen. De kampioenenploeg verliest straks een aantal spelers. En dat staat Conte niet aan.

Lukaku is momenteel op vakantie, maar het vertrek van zijn trainer komt niet als een grote verrassing. Straks, na het EK, wil hij een beslissing nemen over zijn toekomst. Chelsea legde al een lijntje uit naar zijn agent, maar het is wachten op een concreet voorstel. Alles ligt plots open.

Sowieso wordt het een terugkeer naar de club van zijn hart geen goedkope operatie. Inter is niet happig om zijn beste speler te verkopen, Lukaku verdient 8 miljoen euro netto per jaar in Italië. Chelsea zal van hem wellicht zijn duurste aanwinst en bestbetaalde speler ooit moeten maken. Door de verkoop van enkele spelers hoopt de clubleiding de operatie mogelijk te maken.

Lukaku had het erg naar zijn zin in Milaan, met de Scudetto als orgelpunt. Het adieu van zijn mentor zorgt voor muizenissen. Hij wil op zijn achtentwintigste prijzen winnen. Bij Inter zijn die kansen - ook door de besparingen - fors gedaald.

Lukaku: “Jij kwam op het juiste moment voor mij”

Op Instagram reageerde Lukaku op het afscheid van z’n coach. “In 2014 spraken we voor het eerst, en sindsdien hebben we een band met elkaar. We kregen heel wat kansen om met elkaar samen te werken, maar om god weet welke reden gebeurde het niet eerder. Jij kwam op het juiste moment voor mij en hebt me als speler veranderd. Je hebt me mentaal nog sterker gemaakt en veel belangrijker: we hebben samen gewonnen!”

“Winnen is het enige wat telt voor jou. Ik ben blij dat ik je als coach heb gehad. Ik zal jouw principes - de fysieke voorbereiding, het mentale aspect en de drang om te winnen - voor de rest van mijn carrière hoog in het vaandel dragen. Het was een genot om voor jou te spelen. Bedankt voor alles. Ik sta bij je in het krijt.”

