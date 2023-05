Tienkoppig Inter, met scorende Lukaku, gaat met 3-1 de boot in bij Napoli

In de Serie A heeft Napoli met 3-1 gewonnen van Inter. ‘Big Rom’ speelde de hele wedstrijd en bracht Inter op gelijke hoogte, maar Di Lorenzo en Gaetano trokken de zege voor de thuisploeg over de streep. Inter laat zo de kans liggen om tweede te worden.

KIJK. De gelijkmaker van Lukaku

Napoli was al kampioen, Inter kon tweede worden in de stand. Dat was de situatie voor de wedstrijd. De Nerazzuri, met Lukaku in de basis, hadden dus nog alles om voor te spelen. Toch was het de thuisploeg die de wedstrijd meteen in handen nam. Onder meer Anguissa (2x) en Osimhen kwamen dicht bij de openingsgoal, maar scoren lukte niet. Aan de overzijde toonde Lukaku zich enkele keren, maar ook hij kreeg de bal niet tussen de palen. Kort voor de rust kreeg Gagliardini een tweede gele kaart onder de neus geduwd, de Italiaanse middenvelder mocht gaan douchen.

Inter moest de tweede helft met tien man aanvatten en daar kon Napoli van profiteren. Iets voorbij het uur brak Anguissa de ban voor de thuisploeg met een knap schot vanuit de draai. Nadien bleven ze heer en meester, niets wees erop dat Inter nog terug in de wedstrijd zou komen. Maar dat was buiten ‘Big Rom’ gerekend. Met nog tien minuten te spelen zette hij z’n kattenpoot tegen een voorzet van Dimarco. Meret was kansloos, alles te herdoen.

Napoli was evenwel niet van slag, want nauwelijks vijf minuten later trapte Di Lorenzo de thuisploeg alweer op voorsprong met een heerlijke plaatsbal in de kruising. Diep in de toegevoegde tijd trok Gaetano de zege helemaal over de streep. Inter laat zo de kans liggen om tweede te worden en is vanavond mogelijk ook zijn derde plaats kwijt aan Lazio. Zouden ze bij Inter al met hun hoofd bij de finale van de Champions League zitten?

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Anguissa viert zijn openingsgoal met Kvaratskhelia © REUTERS

Volledig scherm Di Lorenzo zorgt met een heerlijke plaatsbal voor 2-1 © REUTERS

Volledig scherm Gianluca Gaetano, maker van het derde doelpunt, viert met de fans © Photo News

