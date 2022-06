Terug naar waar hij zijn hart verloor: Inter betaalt tien miljoen euro aan Chelsea om Romelu Lukaku te huren

Serie A Pareltje Dries Mertens kan verlies Napoli niet vermijden, hij heeft er wel een clubrecord bij

Eindelijk heeft Dries Mertens dit seizoen zijn eerste goal in de Serie A beet. Een echt afstandspareltje was het. Hij bracht zo Napels op bezoek bij Inter weer in de running tot 3-2, een gelijkmaker zat er evenwel niet meer in.

21 november