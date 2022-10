“Te braaf” “Te afwezig”: De Ketelaere, die fans niet gaat groeten, oogst kritiek na flauwe invalbeurt

Serie ADivock Origi scoorde zaterdag tegen Monza (4-1) z’n eerste in het truitje van AC Milan én gaf ook nog een assist. Toch werd er meer gesproken over Charles De Ketelaere. Dat de aanvaller van 32 miljoen nog altijd niet tot scoren kwam én de supporters niet ging groeten, werd hem niet in dank afgenomen. “Charles kan beter en dat weet hij zelf ook”, aldus zijn trainer Pioli. Hij is een geweldige spits en een intelligente jongen, het komt er alleen nog niet echt uit.”

Neen, Charles De Ketelaere (21) maakte zaterdag geen al te beste (inval)beurt bij AC Milan. 37 minuten kreeg hij van trainer Stefano Pioli tegen Monza. Meer dan gepland, want CDK was nog maar net terug na een spierblessure die hem tien dagen aan de kant had gehouden én zijn ‘concurrent’ Brahim Diaz was uitstekend op dreef in San Siro. De jonge Spanjaard had doelman Di Gregorio al twee keer te grazen genomen maar greep dan naar z’n bil. Exit Diaz, enter De Ketelaere.

De Brugse aanvaller kon de tifosi en de pers niet overtuigen. Te braaf, luidde de kritiek. Te afwezig. En hij vergat in toegevoegde tijd te scoren, net zoals hij dat eerder had gedaan tegen Chelsea in de Champions League. CDK trok z’n truitje ontzet over z’n hoofd. “Dat leek hem nog meer van z’n stuk te brengen”, schreef Tuttosport. Na 655 minuten in het shirt van de Rossoneri staat de teller nog altijd op nul goals. Dat strookt niet met de 32 miljoen euro die Milan voor hem betaalde. De hosanna’s zijn verstild.

Steun van coach

Het helpt zijn zaak ook niet dat CDK de supporters zaterdag niet ging groeten aan de Curva Sud. Met gebogen hoofd trok hij teleurgesteld de kleedkamers in. Op sociale media kreeg hij er om die reden van langs – de fans negeer je niet.

Trainer Pioli heeft altijd voor rust en geduld gepleit – Diaz, huurling van Real Madrid, deed er tenslotte ook meer dan twee jaar over voor hij z’n draai vond in Milaan – en dat deed hij zaterdag weer toen het over De Ketelaere ging. “Charles kan beter en dat weet hij zelf ook. Hij is een geweldige spits en een intelligente jongen, het komt er alleen nog niet echt uit. In een club als Milan moet je de concurrentie aanvaarden. En elke dag moet je op training beter dan doen je concurrent om de coach te overtuigen.”

Dinsdag krijgt CDK misschien al een nieuwe kans: Diaz is twijfelachtig voor de CL-match bij Dinamo Zagreb.

Ramp

Wie zaterdag wel punten scoorde, was Divock Origi, in juli gratis overgekomen van Liverpool. De 27-jarige spits, die voor vier jaar tekende, stond tegen Monza voor het eerst in de basis. Hij bedankte met een assist en een doelpunt: een heerlijke uithaal met rechts – zijn eerste voor Milan. De kranten die CDK een 5 gaven, kenden Origi allemaal een 7 toe. Bondscoach Martínez zal het graag lezen – een extra optie?

Ook Pioli was vol lof. “Divock is een geweldige aanvaller. Heel compleet. Beweeglijk. Fysiek sterk. Infiltreert. Wint duels. We hebben hem gemist door zijn blessure. Giroud (36, red.) moest zo meer spelen dan ik had gewild. Terwijl het verleden me leerde dat elke match telt: vorig jaar wonnen we de titel met maar twee punten verschil. Dus ik ben blij dat hij van zijn blessure verlost is, dat hij weer speelt en scoort. Dat zal hem goed doen.” En of: een maand geleden werd hij in een Britse tabloid nog afgedaan als een ‘ramp’ en ‘de slechtste transfer ooit van Milan’.

In de 65ste minuut haalde Pioli hem naar de kant. Aster Vranckx (20) kreeg zo nog eens minuten bij de rossoneri. Morgen zal het vermoedelijk weer Giroud zijn die in de spits staat tegen Zagreb. En zit Origi op de bank. Naast CDK.

