Strafkamp Napoli al afgezwakt: geen overnachting voor Dries Mertens en co, wel tot het avondeten op de club

Vanaf dinsdag moesten de spelers dus aanvankelijk in afzondering, maar volgens Italiaanse media is het hotel dat gelegen is naast het trainingscentrum in Castel Volturno echter volzet, waardoor de spelers er niet kunnen overnachten. De club zoekt nu naar een oplossing, maar over een echte afzondering of strafkamp gaat het voorlopig dus niet. Wel worden de spelers de hele dag en tot na het avondmaal op de club verwacht. Nieuw is dat er ook bij het avondmaal over problemen, misverstanden en kwesties gepraat zal worden. “Op die manier hopen we dat onze spelers opnieuw maximaal zullen presteren, zoals dat in de heenronde van dit seizoen het geval was.”