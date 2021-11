Saelemaekers ziet winning goal uiteenspatten op de paal, spectaculaire Milanese derby eindigt onbeslist

Serie AGeen winnaar in de 175ste Derby della Madonnina. Inter kwam via een strafschop van Çalhanoglu (ex-AC Milan) op voorsprong, maar De Vrij kopte de gelijkmaker al snel daarna in eigen doel. Lautaro Martinez miste nog een strafschop in een chaotische eerste helft. AC Milan maakte in het slot het meeste aanspraak op de zege - onder meer Alexis Saelemaekers trof de paal - maar verder dan 1-1 kwamen ze niet tegen stadsrivaal Inter. AC Milan laat zo na om over Napoli naar de leidersplaats te klimmen.