Saelemaekers in de clinch met Lazio-coach Sarri en smeert hem rode kaart aan: “Je moet respect tonen!”

De potjes kookten serieus over in San Siro, vlak nadat de scheidsrechter had afgefloten. De boel ontvlamde nadat Ibrahimovic Lazio-speler Lucas Leiva een paar seconden omarmde na een (licht) duel. Daarop stormden spelers en stafleden in de richting van de twee heethoofden en raakten ook Alexis Saelemaekers en Lazio-coach Sarri in een incident betrokken.