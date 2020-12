Ronaldo is een wel erg strenge vader: “Als Cristiano Jr. cola drinkt of chips eet, ben ik kwaad op hem”

Hoogdag voor Cristiano Ronaldo (35) in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij samen met zijn partner Georgina Rodriguez en de kinderen aanwezig was. Eeuwige rivaal Lionel Messi en Mo Salah afgetroefd in de categorie ‘Player of the Century’ van de Globe Soccer Awards. Naast de obligate speech die de Portugees afstak, werd hem gevraagd of Cristiano Jr. (10) ooit ook een topper kan worden in het voetbal.

Uit het antwoord bleek vooral dat er met Ronaldo als vader niet te sollen valt. “Ik ben streng voor hem. Hij drinkt soms een cola of Fanta en dan ben ik kwaad op hem. Of dan eet hij chips of frietjes. ‘I don’t like it’. Dat vind ik maar niets. En ik geef toe: als mijn andere, jongere, kindjes een stuk chocolade eten, kijken ze steeds verschrikt naar hun papa. Maar wat een plezier toch, die kinderen. Ik heb er vier en als ik zie dat ze naar mij komen en ze roepen dan ‘Siiiiii’ (Ronaldo’s vreugdekreet, nvdr)... Dat ervaar ik als een erkenning voor mijn harde werk en al mijn opofferingen. Zo’n dingen maken me fier en motiveren me om verder te doen.”

Maar of Cristiano Jr. echt in zijn voetsporen kan treden? “Hij heeft wel het potentieel, moet ik zeggen. Hij is groot, snel en dribbelt goed. Maar dat zegt allemaal niets, vertel ik hem elke keer weer. Hij heeft nog een lange weg af te leggen. Soms draag ik hem op om na de loopband een koude douche te nemen en dan vindt hij het water te koud... Ach, dat begrijp ik best - hij is nog altijd maar tien jaar. Natuurlijk zou ik hem graag profvoetballer zien worden, maar ik duw hem alles behalve die richting uit. Ik wil alleen maar dat hij ernaar streeft om later de beste te worden in zijn vak, wat dat ook mag zijn”, aldus de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal, die 2020 afsluit met toch opnieuw in totaal 44 goals voor Juventus en Portugal.

