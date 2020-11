Ronaldo gidst Juventus naar eenvoudige driepunter tegen Cagliari

Ronaldo scoorde vlak voor rust twee keer kort achter elkaar. De Portugees opende in de 38e minuut de score, nadat hij vanaf links het strafschopgebied in was gedribbeld. Even later tikte hij de 2-0 binnen uit een hoekschop die door Demiral was doorgekopt. De 35-jarige Ronaldo voert zijn productie dit seizoen in de Serie A zo op naar acht doelpunten, evenveel als Zlatan Ibrahimovic, in vijf wedstrijden. In drie van die duels scoorde de Portugees steeds twee keer.