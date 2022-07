Romelu Lukaku haalt zich woede van Chelsea-fans op de hals met laatste Instagrampost (maar bedoelde hij het wel zo?)

I’ma probably show you I’m solid first and if the energy ain’t right

I’ma show you how easy it is to cut ties, no more tries

‘t Zijn enkele lijnen uit ‘Scorpio’, een lied van de Amerikaanse rapper Moneybagg Yo die Romelu Lukaku vanochtend citeerde bij zijn recentste post op Instagram. Vrij vertaald: “Ik ga je waarschijnlijk eerst tonen dat ik solide ben en als de energie niet juist zit, dan toon ik je hoe gemakkelijk het is om de banden door te knippen.” En dus wordt er op sociale media druk gespeculeerd - niet in het minst door Chelsea-fans. Die denken dat de Rode Duivel ermee hun teerbeminde club viseert, maar de post is voor interpretatie vatbaar. Zo verbrak de spits niet zo gek lang geleden ook de banden met makelaar Federico Pastorello. Of gaat het - net zoals in het raplied - om een stukgelopen liefdesrelatie? Daarvoor zou de timing dan weer ongelukkig zijn. Wat er ook van zij: wellicht kent alleen Romelu het antwoord.

Hoe dan ook zijn zijn sportieve zorgen (voorlopig?) van de baan. Eerder deze week verwelkomde Inter onze landgenoot opnieuw officieel, en het deed dat op opvallende wijze: met een video van Sonnet 109 van de Britse dichter William Shakespeare. Het bewuste sonnet refereert enkele keren aan de innige relatie die Inter en Lukaku hebben. Zoals de openingszin “O, never say that I was false of heart”. “Zeg nooit dat mijn hart vals was”, een verwijzing naar het abrupte vertrek van Lukaku vorige zomer uit Milaan naar Chelsea, wat de ultra’s van Inter deed oproepen om de Rode Duivel niet onmiddellijk opnieuw tegen de borst te drukken. Met “Like him that travels I return again” (“Hij die reist is terug”) lijkt het wel alsof de Verloren Zoon straks opnieuw te zien is in San Siro.

Ook in zijn eerste interview met Inter TV vertelde Lukaku dat zijn terugkeer naar Inter voelt als een thuiskomst. “Mijn familie en ik hebben ons hier erg gelukkig gevoeld. Toen we vorig jaar vertrokken naar Londen, hebben we ons huis hier trouwens gehouden. Dat zegt veel. Inter heeft me toen zo veel gegeven... Ik hoop deze keer nog beter te doen dan de vorige.” Met 64 goals in 95 matchen en een gewonnen scudetto wordt dat niet evident voor ‘Big Rom’, die nog eens benadrukte dat hij er altijd een goeie relatie op nagehouden heeft met Simone Inzaghi en dat ze zijn blijven contact houden.

“Ik ben Romelu. Ik ben Inter.” Zo besluit Lukaku het filmpje, waarin ook enkele goals van de Rode Duivel te zien zijn die Inter aan de landstitel in 2021 hebben geholpen. De Nerazzurri betalen om en bij de 12 miljoen euro om Lukaku te huren van Chelsea, waar hij nog een contract van vier jaar heeft. Een jaar eerder betaalden de Blues nog 113 miljoen euro om de spits opnieuw naar Stamford Bridge te halen. In de overeenkomst is in principe geen aankoopoptie opgenomen. Als Romelu bij Inter wil blijven, moet er volgende zomer dus nog stevig onderhandeld worden.

Sonnet 109 van Shakespeare:

O, never say that I was false of heart,

Though absence seem’d my flame to qualify.

As easy might I from myself depart

As from my soul, which in thy breast doth lie:

That is my home of love: if I have ranged,

Like him that travels I return again,

Just to the time, not with the time exchanged,

So that myself bring water for my stain.

Never believe, though in my nature reign’d

All frailties that besiege all kinds of blood,

That it could so preposterously be stain’d,

To leave for nothing all thy sum of good;

For nothing this wide universe I call,