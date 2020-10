Rode Duivels in de lappenmand: Lukaku mist mogelijk match tegen Real Madrid, Courtois traint niet mee

Lukaku kloeg al over wat overbelasting na de terugreis uit Oekraïne, waar Inter niet verder raakte dan 0-0 bij Shakhtar Donetsk. Lukaku onderging woensdagochtend een scan waaruit het probleem naar boven kwam. Inter laat weten Romelu’s situatie dagelijks op te volgen, maar houdt rekening met een afwezigheid van enkele matchen. Lukaku startte het seizoen in sneltreinvaart en toonde zich al meermaals Inters levenslijn, goed voor gemiddeld één goal per match. Vijf in de Serie A, twee in de Champions League. Conte overweegt jeugdproduct Andrea Pinamonti (21) als vervanger. Afwachten ook of Lukaku erbij zal zijn voor de Nations League-matchen van België tegen Engeland (15 november) en Denemarken (18/11).