Rentree Dries Mertens zondag tegen Cagliari verwacht: eindelijk weer fit (en 5 kilogram lichter)

De competitiematch op Sampdoria gisteren kwam nog net wat vroeg om Mertens te ‘lossen’. Niet dat ze hem misten: Napoli rolde zijn opponent op met 0-4 en hijst zich zo met vijf zeges op vijf speeldagen aan kop in de Serie A. Maar de blijde terugkeer van Mertens is wel nakend, na een lang oponthoud door een operatie op 5 juli die zijn schouder moest stabiliseren. Qua timing zit het goed: drie maanden is volgens specialisten inderdaad de gangbare periode om weer wedstrijdfit te raken na zo’n ingreep. En Napoli kijkt toch ook uit naar de rentree van hun ‘chouchou’: want intussen is het al 124 dagen geleden dat Mertens in actie kwam in de Serie A. Scoren deed Mertens al sinds 22 april tegen Lazio niet meer.