Radja Nainggolan wil snel weer uitblinken bij Cagliari: "Keer terug met veel goesting"

De Antwerpenaar wil snel weer belangrijk worden voor Cagliari, waar hij intussen de trainingen hervatte. “Ik voel me goed en draaide snel weer in de groep mee”, aldus ‘il Ninja’. “Ik ken de ploegmaats van vorig seizoen nog en mijn nieuwe teamgenoten zal ik vlug leren kennen. Ik ben iemand die niet veel nodig heeft om me thuis te voelen. Ik hou ervan om te voetballen en me te amuseren. Ik ben naar hier gekomen met de goesting om het beste van mezelf te geven voor de ploeg, maar ook voor deze stad, en mijn ervaring te gebruiken. Cagliari heeft heel veel potentieel. Het spel is er, nu moeten we nog lijn in de resultaten brengen en het seizoen op de best mogelijke manier afronden.”