Pareltje Dries Mertens kan verlies Napoli niet vermijden, hij heeft er wel een clubrecord bij

Serie AEindelijk heeft Dries Mertens dit seizoen zijn eerste goal in de Serie A beet. Een echt afstandspareltje was het. Hij bracht zo Napels op bezoek bij Inter weer in de running tot 3-2, een gelijkmaker zat er evenwel niet meer in.

Mertens heeft dit seizoen mede door veel blessureleed nog niet vaak mogen juichen, maar is bij Napels ook geen vaste basisspeler meer. In de topper op Inter viel hij een kwartier voor tijd in, maar wel met succes. Luttele minuten later scoorde hij met een geweldige knal vanop 20 meter in de linkerbovenhoek. Mertens bracht zo Napels weer in de wedstrijd en kreeg nog uitzicht op de gelijkmaker in de ultieme blessuretijd, maar miste die.

De topper was een heus spektakelstuk, waar Napels na een dik kwartier spel op voorsprong kwam via Piotr Zielinski. Inter schoot meteen in actie en kreeg enkele minuten later, na tussenkomst van de VAR, een penalty. Specialist Calhanoglu miste niet. Nog voor de rust draaide Ivan Perisic de rollen volledig om met een rake kopbal: 2-1. Na de rust volgde een gelijkopgaande wedstrijd, maar Lautaro Martinez leek de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen met de 3-1, maar Mertens zorgde toch nog voor een spannend slotkwartier. Napoli blijft ondanks de nederlaag alleen leider. Inter schuift op naar de derde plaats.

Zijn doelpunt brengt Mertens trouwens nog maar eens in de clubannalen. In totaal heeft hij nu 103 keer gescoord in de Serie A waarmee hij clubtopschutter aller tijden is bij Napels. Eerder had hij al geschiedenis geschreven bij Napoli door over alle competities heen meer te scoren dan legende Diego Maradona en Marek Hamsik.

Volledig scherm De doelman van Inter had geen verhaal tegen de knal van Mertens. © REUTERS