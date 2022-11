Origi en De Ketelaere verslikken zich met Milan tegen Cremonese, Napoli loopt uit in Serie A

Serie A “De grote baas is terug!”: In­ter-voorzitter Zhang maakt transfer Lukaku officieel - Romelu krijgt rugnummer 90

Bentornato, Big Rom. Romelu Lukaku (29) is in de vroege ochtend gearriveerd in Milaan om later op de dag zijn handtekening te zetten bij Inter. De spits poseerde aan de luchthaven meteen met een sjaal van I Nerazzurri en legde zijn medische testen af. De deal is deze avond ook officieel gemaakt. Hieronder mist u niets van de dag van Lukaku in Milaan.

29 juni