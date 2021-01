Opdoffer voor Inter in titelstrijd: Lukaku valt halfuur in, maar kan tweede seizoensnederlaag niet vermijden

Inter kreeg snel de uitgelezen kans op een vroege goal. Na hands zette Alexis Sanchez zich achter een elfmeter. De Chileen trapte te zwak, in de herneming knalde Young tegen het doelkader. Candreva - ex-Inter - toonde hoe het wél moest. Na handspel van Barella mocht ook hij een elfmeter trappen. Hij stuurde Handanovic de verkeerde kant uit. Geen 0-1, wel 1-0. En zelfs 2-0. Na een knappe actie van Damsgaard prikte Keita Balde binnen. Inter zat dus flink in de penarie.

Het kwam sterker uit de kleedkamer, maar omdat een doelpunt uitbleef werd het enter Romelu Lukaku op het uur. Liefst had Conte hem nog wat rust gegund, maar de coach van I Nerazzurri had geen keuze. De Vrij zorgde drie minuten later met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer, we hadden weer een match. Mét ‘Big Rom’ die dicht bij de 2-2 was. Hij kopte achterwaarts naar de grond, Audero pareerde prima. Ook Lautaro, Skriniar en Perisic kregen de gelijkmaker er niet meer in.