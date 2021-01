Ook Cristiano Ronaldo doet nu beter dan voetballegende Pelé na tweeklapper tegen Udinese

Serie A Pirlo zet record neer na late ommekeer, Juventus naar voorlopige tweede plaats na winst in stadsderby

5 december Fino alla Fine. Tot het bittere eind. De clubslogan van Juventus was meer dan ooit van toepassing in de stadsderby van Turijn. De Oude Dame worstelde zich na twee kopballen in de slotfase voorbij Torino. Andrea Pirlo blijft zo ook na tien wedstrijden ongeslagen in de Serie A. Geen debuterende trainer deed ooit beteer.