Officieel: Lukaku heeft met Simone Inzaghi al nieuwe coach bij Inter

Simone Inzaghi is de broer van oud-voetballer en eveneens trainer Filippo Inzaghi. Waar Filippo als voetballer nog boven zijn broer stond, is de trainerscarrière van Simone voorlopig duidelijk een groter succes. Inzaghi was sinds 2016 aan de slag bij Lazio. Hij bezorgde de Romeinen één beker en twee supercups. Bij Lazio had Inzaghi met Jordan Lukaku vier seizoenen lang een Belg onder zijn hoede. Romelu Lukaku weet dus bij wie hij moet zijn voor informatie over zijn nieuwe coach.