Nummer 13 en 14 van het seizoen: Romelu Lukaku laat de voeten spreken in makkelijke zege voor Inter

Voetbal De ‘mind games’ in het voetbal: “Als ze je naasten beledigen, voel je het kolken”

28 januari ‘Fils de pute’. ‘Klootzak’. ‘Fuck you’. Scheldwoorden lijken in het voetbal meer regel dan uitzondering maar opmerkingen over ras of familie, dat is not done. Zo kan het dat zelfs een speler als Romelu Lukaku over de rooie kan gaan. “90 procent van de spelers is immuun voor provocaties maar als het over persoonlijke zaken gaat, dan kunnen de emoties het overnemen van de ratio.”