Nu ook officieel, Inter leent Zinho Vanheusden uit aan Genoa: “Het is een eer dit truitje te mogen dragen”

Serie AWat al enkele dagen in de pijplijn zat, is nu ook officieel aangekondigd door club en speler: de Italiaanse landskampioen Inter leent Zinho Vanheusden voor één seizoen uit aan reeksgenoot Genoa.

“Ik ben heel blij dit nieuwe avontuur te beginnen bij de oudste club van Italië”, klinkt het in een eerste reactie bij Vanheusden. “Het is een eer dit truitje te mogen dragen en ik zal in deze kleuren mijn uiterste best doen.”

Vorige week werd reeds duidelijk dat Inter beslist had om Vanheusden terug te roepen naar Italië, na drie seizoenen bij Standard, waar hij 76 keer speelde, vier keer scoorde en aanvoerder was. Eerder lag hij al van 2015 tot 2018 onder contract in Milaan.

Nadien werd er een speciale constructie op poten gezet om hem naar Luik te transfereren: dat gebeurde in 2018 op uitleenbasis, een jaar later met een definitieve transfer voor bijna 12 miljoen euro, met daarbij wel de belofte de speler nadien terug te kopen voor 16 miljoen euro. In San Siro besliste de clubleiding de 21-jarige centrale verdediger echter nog een jaar te laten rijpen in Genoa. In Milaan heeft onze landgenoot een contract tot medio 2026.

Vorig seizoen moest hij lange tijd herstellen van een kruisbandblessure. De Limburger, die één keer voor de Rode Duivels speelde, miste daardoor het EK. Hij scheurde de voorste kruisbanden in zijn rechterknie op 1 november tijdens een competitiewedstrijd tegen Oostende. Het was al zijn derde ernstige knieblessure. In september 2017 scheurde hij de kruisbanden in zijn linkerknie en in mei 2019 onderging hij een operatie aan dezelfde linkerknie na een verkeerde beweging op training. Daardoor miste hij het Europees kampioenschap U23.

