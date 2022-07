Nu ook officieel: Divock Origi zet z’n carrière voort bij Italiaans landskampioen AC Milan

De Engelse topclub kocht de spits in de zomer van 2014 weg bij Lille. In totaal speelde de Limburgse spits 175 officiële duels voor ‘The Reds’, waarin hij 41 keer scoorde. Ondanks dat hij nooit een vaste waarde werd op Anfield, vergaarde hij onder meer door zijn rol in de Champions League-winst van 2019 wel de status van clublegende. Zijn goal in de halve finale tegen Barcelona werd zopas nog uitgeroepen tot belangrijkste in de clubgeschiedenis.