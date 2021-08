Napoli wacht op Dries Mertens: Rode Duivel pas eind september weer fit na schouderoperatie

Serie AMoeten we ons stilaan écht zorgen maken om Dries Mertens? De 34-jarige Rode Duivel staat na zijn schouderoperatie nog steeds niet op het veld. Stemmen uit Napoli hopen dat hij eind september opnieuw het mooie weer kan maken in San Paolo.

Morgen maakt bondscoach Roberto Martínez zijn selectie bekend voor het WK-kwalificatiedrieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Dat wordt een selectie zónder Dries Mertens. Meteen na het teleurstellende EK onderging Mertens een operatie aan de linkerschouder. De operatie werd uitgevoerd door dokter Geert Declercq en het ging om een stabilisatie-operatie, een kwaaltje waarmee Mertens al een heel seizoen sukkelde en een blessure waarmee hij in 2018 ook al eens langs de kant stond. Mertens werkte het eerste deel van zijn revalidatie af bij Lieven Maesschalck in het hartje van Antwerpen.

Bij Napoli hielden ze aanvankelijk rekening met een inactiviteit van twee á drie weken. Dat is ondertussen anderhalve maand geleden en al een paar keer bijgesteld. Het is nog steeds wachten op de eerste beelden van Dries Mertens, in trainingsplunje dan toch. Gelukkig is er vrouwlief Kat. Zo wisten we dat Mertens genoot van een strandvakantie op Zanzibar, op jacht ging naar de 'Big Five' tijdens een safari in het Serengeti National Park in Tanzania - met de schouder nog stevig ingepakt - en een ijsje ging eten met vrienden op Capri, het prachtige eiland in de baai van Napels. Naast het veld gaat het dus prima met Dries. Nu hopen dat het ook óp het veld snel de goede kant uitgaat.

Volledig scherm Dries Mertens en Kat Kerkhofs op vakantie. © Instagram

Verder revalideren

Intussen is het wachten op officiële communicatie van Napoli omtrent Mertens, ook de lokale journalisten wachten op nieuws. "Mertens revalideert op dit moment nog steeds in het trainingscentrum van Napoli", vertelt journalist en Napoli Watcher, Gianluca Monti. "De hoop bij de fans van Napoli is dat Mertens binnen twee à drie weken fit is. De belangrijkste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Juventus is op 12 september. Het zou mooi zijn als hij dan zijn rentree zou kunnen maken, maar dat lijkt me sterk." Ook Giovanni Scotto van 'Roma, Il Giornale di Napoli', denkt dat die wedstrijd te vroeg komt. "De club is zeer karig met informatie, maar wij verwachten hem eind september weer fit."

Mertens blijft de komende interlandbreak wellicht gewoon verder revalideren in Napels. "Ik denk ook niet dat Napoli hem, gezien zijn blessure, zou vrijgeven om af te reizen naar de Belgische nationale ploeg", weet Monti. Maar paniek omtrent Mertens is er niet, al hadden ze hem wel goed kunnen gebruiken. Napoli won de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Venezia, maar Osimhen kreeg rood (hij deelde een slag uit aan onze landgenoot Daan Heymans) en Mertens was de ideale vervanger geweest. Door de blessure van Mertens en de schorsing van Osimhen zit Luciano Spalletti met een dubbel probleem voorin."

Volledig scherm © Instagram

Rol als supersub?

Ook de fans hunkeren intussen naar de comeback van 'Ciro'. "Mertens heeft er een ontgoochelend seizoen opzitten bij Napels en die lijn trok hij jammer genoeg door op het EK, maar de fans zullen altijd achter hem staan", zegt Scotto. "Anderzijds heeft hij hier niets meer te bewijzen. Zij beseffen dat ze niet meer de Mertens van een paar jaar geleden zullen zien. Maar met zijn veelzijdigheid en ervaring blijft hij een enorme troef. Hij biedt Spalletti alternatieven, dankzij Mertens kan hij schuiven met Osimhen en Zielinski. Al denk ik wel dat hij zich zal moeten schikken in de rol van 'supersub'."

Monti: "De supporters weten dat hij geen 50 wedstrijden meer op topniveau kan spelen. Maar als hij 20 of 25 wedstrijden speelt dit seizoen dan heeft hij genoeg kwaliteiten om het verschil te maken, ook op zijn 34ste. Elke fan van Napoli hoopt dat Mertens hier zijn carrière zal afsluiten." Dan wordt die muurschildering in het Quartieri Spagnoli een nog groter bedevaartsoord.

Volledig scherm © Instagram