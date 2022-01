Napoli, met kapitein Dries Mertens, heeft voldoende aan acrobatische goal Petagna tegen Sampdoria

Serie A Aanvoerder Mertens scoort opnieuw, maar ziet Napoli toch leiders­plaats verliezen na nederlaag tegen Atalanta

Napoli is leider af in de Serie A. Het ging thuis met 2-3 de boot in tegen Atalanta, terwijl AC Milan en Inter hun wedstrijd wel wisten te winnen. Een sterke Dries Mertens stond wel weer aan het kanon bij Napoli en zit zo aan vier doelpunten in een week tijd.

4 december