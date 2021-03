Napoli, met Dries Mertens in bijrol, bijt tanden stuk op Sassuolo

Napoli kende op bezoek bij Sassuolo een stevige dosis pech. Eerst zag het een knap doelpunt van Insigne afgekeurd worden door buitenspel. Wat later viel aan de overkant wel een doelpunt, nota bene door het hoofd van verdediger Maksimovic. De Serviër verlengde een vrije trap in eigen doel.

Zielinski zorgde met een goeie plaatsbal wel snel voor de gelijkmaker, maar Napoli schoot zich opnieuw in de eigen voet. Hysaj tikte Caputo aan in de zestien en de bal ging op de stip. Berardi stuurde doelman Meret de hoek in en knalde daarna koeltjes rechtdoor. Op slag van rust stond de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

In de tweede helft ging het spel snel op en neer. Sassuolo had de betere kansen, maar was net niet zuiver genoeg in de afwerking. Di Lorenzo was dat wel toen hij van dichtbij de gelijkmaker binnentikte voor Napoli. Dries Mertens was toen al vervangen. De Rode Duivel kon zijn stempel nooit echt drukken op deze wedstrijd en liet zich slechts sporadisch zien.