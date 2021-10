Napoli blijft koploper in de Serie A na zege bij Salernitana, bleke Mertens na uur gewisseld

Serie ANapoli blijft de te kloppen ploeg in de Serie A. Dries Mertens en co gingen bij Salernitana met het kleinste verschil winnen. Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien man.

Naast het veld was er deze week groot nieuws voor Dries Mertens, de Rode Duivel wordt in maart vader van een zoontje met Kat Kerkhofs. De vraag was of het nakende vaderschap onze landgenoot vleugels zou geven tegen Salernitana, promovendus in de Serie A met ene Franck Ribery tussen de lijnen.

De eerste helft tussen beide ploegen werd in elk geval een sof. Een bleke Mertens kon zijn stempel niet drukken. De competitieleider was baas, maar grote kansen vielen er niet in de eerste 45 minuten. Ook in de tweede helft bleef het lang gesloten.

Tot Spalletti er dan op het uur voor koos om Petagna in de ploeg te droppen ten nadele van Mertens. De invaller kopte na een carambole op de lat, in de rebound poeierde Zielinski de 0-1 tegen de touwen. Toen Salernitana iets later met z’n tienen viel, leek de match gespeeld.

Niets was minder waar, want in het slot zou het nog even spannend worden. Koulibaly trok zijn rechtstreekse tegenstander onderuit op de rand van de zestien en liet ook tegen een rood karton aan. Het was dat Di Lorenzo vanop de doellijn wegkopte of Ribéry had met een knappe vrije trap de gelijkmaker gescoord.

Met de 0-1-zege komt Napoli na 11 wedstrijden op 31 punten uit in de Serie A. AC Milan volgt op drie punten, maar heeft vanavond nog een wedstrijd tegoed tegen het AS Roma van José Mourinho.

