Nainggolan mag beschikken bij Inter: Cagliari zet weer in op middenvelder

“Voor vragen over individuele spelers wijs ik je door naar de directie”, zei coach Antonio Conte vorige weekend. Zijn standaardantwoord op elke toekomstvraag. Tussen Nainggolan en zijn coach lijkt het overigens game over. De vonk sloeg uiteindelijk niet over - na zijn uitleenbeurt aan Cagliari vorig seizoen is Nainggolan met zijn hoofd in Sardinië gebleven. Veel minuten gunde Conte hem de afgelopen maanden niet. Vier invalbeurten van een kwartier of korter. Het is in Milaan leven van kruimels. Van zijn kant gaf ‘Il Ninja’ zelden te indruk te vechten voor zijn toekomst.