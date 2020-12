Nainggolan legt medische tests af bij Cagliari

Diego Maradona Emotionele Gary Lineker beeldt uit hoe Maradona de bal tot 13 keer toe de lucht intrapte: “Strafste wat ik ooit op veld gezien heb”

26 november Diego Maradona, altijd polariserend. Zeker in Engeland, land dat hij net als België uitschakelde op weg naar de WK-titel in Mexico 1986. Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker pakte gisteravond uit met een emotioneel eerbetoon aan het wereldicoon. “Nooit heb ik iemand gezien die zo veel affectie had voor de bal.”