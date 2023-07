Na de uithaal van de Inter-fans, nu bij Chelsea achtergelaten met Aubameyang en Ziyech: impasse rond Romelu Lukaku compleet

De transfersoap van Romelu Lukaku verhit de gemoederen. De bruggen tussen het bestuur van Chelsea en Inter over een definitieve overgang waren al opgeblazen, nu haalt de harde kern van Inter zwaar uit naar Lukaku om de Juve-piste: “Dat we je hier nooit nog terugzien.”

Het statement onder de titel 'berucht afscheid Lukaku'.

Waar ligt de voetbaltoekomst van Romelu Lukaku (30) volgend seizoen? Niemand die het nu kan zeggen, maar over zijn oorspronkelijke wens om de huurbeurt bij Inter omgezet te zien in een definitieve overgang, moet hij zich na uitgelekte contacten over een mogelijke overgang naar Juventus helemaal geen illusies meer maken. Het bestuur van Inter trok al de stekker uit de onderhandelingen, maar ook de ultra’s van de befaamde Curva Nord voelen zich verraden door Lukaku en willen hem niet meer in hun shirt zien.

“Romelu, dat we je hier nooit meer mogen zien. Je hebt ons allemaal bedrogen terwijl wij je in moeilijke omstandigheden bleven steunen”, schrijft de harde kern in een statement. “Terwijl de fans van het team waar je naar keek (Juventus, red) je beledigden, hebben wij je verdedigd. Nu bedank je ons met een mes in onze rug zoals Brutus. Je hebt meermaals het logo gekust dat voor ons meer waard is dan ons leven om nu jezelf aan de hoogstbiedende te verkopen. Om je een kampioen te mogen noemen, moet je een man zijn en dat ben je niet.”

Van de grote wederzijdse liefde tussen Inter en Lukaku na de landstitel in 2021 met een voet in 24 goals en 11 assists blijft zo niet veel meer over. Na die titel verkaste hij ook naar Chelsea voor 115 miljoen euro wat een deel van de Interfans niet in dank afnam. Omgekeerd maakte Lukaku zich niet geliefd bij de aanhang van Chelsea toen hij op een zijspoor beland bij Chelsea zijn liefde voor Inter uitsprak. Bij de terugkeer op huurbasis van Lukaku naar Inter lieten de ultra’s van Inter hun gemengde gevoelens blijken: “We zullen nooit tégen Lukaku supporteren, maar ook niet achter hem lopen kwijlen. We zijn het verraad van Lukaku niet vergeten.”

En niet dat de fans van Juventus staan te springen voor zijn komst. Een deel protesteerde luidkeels tegen Lukaku aan het Juventus Training Center. Een transfer van Lukaku is ook alleen aan de orde als Dusan Vlahovic voor grof geld vertrekt. Cristiano Giuntoli, kersverse technisch directeur van Juventus, bleef bij zijn voorstelling op de hoede over het delicate thema. “Lukaku? We zetten in op onze huidige spitsen, Federico Chiesa en ook Dusan Vlahovic. Zij mogen alleen vertrekken bij een erg interessant bod. Ik heb weinig zin om iets te zeggen over Lukaku. Ook niet over die reactie van onze fans. Er is niets gaande over Lukaku, dus hoef ik daar niet op te reageren.”

Volledig scherm © rv

Lukaku zelf heeft zich ondertussen aangemeld bij Chelsea. Terwijl de hoofdmacht in Amerika vertoeft voor een tournee, werkt Lukaku in het Cobham trainingscentrum met andere overbodige spelers zoals Pierre-Emerick Aubameyang en Hakim Ziyech aan zijn conditie. Chelsea heeft geen plannen om Lukaku opnieuw te integreren in de A-kern. Coach Mauricio Pochettino zei in de VS dat Chelsea en Lukaku “hard werken om de beste oplossing te vinden”.

Een grote transfer elders kan het transferdossier van Lukaku uit de impasse halen. Chelsea heeft nog altijd een bod binnen van het Soedische Al-Hilal dat de club 50 miljoen euro kan opleveren. Lukaku houdt die boot evenwel af.

