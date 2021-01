Milan, met Saelemaekers heel de wedstrijd tussen de lijnen, stelt leidersplaats veilig met zege bij Bologna

Serie A Goal nummer 759: Cristiano Ronaldo op één doelpunt van legendari­sche titel topschut­ter aller tijden

11 januari De teller dikt aan. Met de 3-1 in blessuretijd tegen Sassuolo nam Cristiano Ronaldo alle twijfels weg. Goal nummer 759 uit zijn illustere carrière op club- en internationaal niveau. Ronaldo had daar 1.037 matchen voor nodig. CR7 komt zo op gelijke hoogte van de legendarische Josef Bican, een Oostenrijks-Tsjechische aanvaller die voor en na Wereldoorlog II vooral scoorde voor Slavia Praag. Hij klokte af op 759 officiële goals en is zijn titel van topschutter aller tijden ongetwijfeld snel kwijt.