Milan maakt dubbele achterstand goed maar blijft steken op draw bij Lecce, De Ketelaere komt niet van de bank

Koploper Napoli had gisterenavond zwaar uitgehaald in de topper tegen Juventus (5-1) en was zo tien punten uitgelopen op Milan in het klassement. De titelverdediger wist dus wat te doen: winnen op het veld van Lecce. Maar dat ging allesbehalve zoals gepland. Halverwege de eerste helft stond Milan al 2-0 in het krijt na een own goal van Theo Hernandez en een rake kopbal van Baschirotto. Alexis Saelemaekers, de enige Belg aan de aftrap, was een kind van de rekening en werd tijdens de rust gewisseld.