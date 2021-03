Mijlpaal: Dries Mertens schiet 100x raak in Serie A

Een mijlpaal voor Dries Mertens. Op een dik halfuur tijd scoorde hij tweemaal tegen AS Roma, die laatste goed voor zijn honderdste goal in de Serie A. Eerst maakte hij furore met een knappe vrije trap, nadien verdubbelde hij de voorsprong op pass van Politano. Aan de rust staat het dus 0-2, straks een hattrick voor Mertens?

De Rode Duivel is de derde Napoli-speler die honderd keer weet te scoren in de Italiaanse eerste klasse. Deden het hem voor: Antonio Vojak (102) en Marek Hamšik (100). Dat record van de 33-jarige Slovaak gaat er binnenkort wellicht aan. Mertens is al de all-time topschutter van Napoli met 133 treffers over alle competities.