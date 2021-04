Mertens en pechvogel Lukaku verdelen de buit na leuk schouwspel in Napels

Napoli tegen Inter, dat is voor ons toch vooral Dries Mertens tegen Romelu Lukaku. Eén detail: Mertens startte op de bank in de Italiaanse topaffiche. Door het verlies van Juventus eerder op de avond kon Napoli profiteren, terwijl Inter moest winnen om de kloof op de achtervolgers te behouden.

De bezoekers kregen de beste kansen. Darmian en Lautaro konden niet scoren, terwijl ook Lukaku vooral pech kende. Onze landgenoot trof zowel de dwarsligger als de paal. Aan de overkant had Inter-doelman Handanovic een pak minder werk. Het grootste gevaar kwam nota bene van z’n eigen verdediger. De Vrij botste tegen Handanovic, de bal hobbelde in doel. Het woord schlemielig is er voor uitgevonden.

Ook in de tweede helft nam Inter het voortouw. Dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Christian Eriksen met een pegel in het zijnetje. Ook Napoli liet zich nog gelden. Fabian kwam een teennagel te kort, Politano trof de deklat. Lukaku kon zich veel minder laten gelden dan in de eerste helft. Dries Mertens mocht nog een kwartiertje invallen.