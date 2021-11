Mertens eert Maradona met twee schitterende goals, Napoli alleen leider na puike zege tegen Lazio

Serie ADiego Maradona keek van boven toe en zag dat het goed was. Napoli eerde de eerste verjaardag van het overlijden van de gevallen voetbalgod met een glansprestatie tegen Lazio. In de hoofdrol een Rode Duivel die twee prachtgoals scoorde: Dries Mertens.

Hij was de hele zomer uit vorm. Maar sinds bekend raakte dat hij vader wordt volgend jaar, is Dries Mertens niet meer te houden. In de topper tegen Lazio zag onze landgenoot eerst een standbeeld voor Diego Maradona in het stadion onthuld worden. Daarna was het alle remmen los om de Argentijnse voetballegende te eren met een zege tegen Lazio.

De Romeinen werden van bij het begin weggedrukt door de ploeg van Spalletti. Mertens begon vrank en vrij, zette een aanval op, maar vond geen ruimte in de zestien. Zielinski pikte de bal op en knalde voorbij Reina binnen. Napoli had een droomstart beet, maar het werd nog mooier. Mertens verdubbelde met een kwieke actie en dito schot de score, de wedstrijd was tien minuten ver.

Volledig scherm © EPA

Op het halfuur nog maar eens Mertens. De Rode Duivel was het eindstation van een knappe aanval over verschillende stationnetjes. Mertens dacht er niet bij na en borstelde de bal in één tijd van buiten de zestien over Reina in de bovenhoek. Een pareltje, een goal Diego Maradona-waardig. Lazio was ook gevaarlijk bij momenten, maar milderen voor de rust lukte niet.

Na de pauze bleef Napoli de wet dicteren, al ging de riem er wel ietwat af. Mertens kreeg op het uur een applauswissel, Fabian Ruiz scoorde tien minuten voor tijd opnieuw met een knap afstandsschot de 4-0. Napoli komt dankzij de zege drie punten los van achtervolger Milan. Inter volgt op vier eenheden in het klassement van de Serie A.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

