Mertens eert Maradona met schitterende goals en zit nu aan 139 stuks voor Napoli: “Ik hoop hier te blijven”

Serie ADiego Maradona keek van boven toe en zag dat het goed was. Napoli eerde de eerste verjaardag van het overlijden van de gevallen voetbalgod met een glansprestatie tegen Lazio. In de hoofdrol een Rode Duivel die twee prachtgoals scoorde: Dries Mertens, straks einde contract in Napels.

Nadat hij meteen na het EK een schouderoperatie onderging en bijna vier maanden in de lappenmand lag, staat Dries Mertens er stilaan weer. De voorbije weken zat hij vooral op de bank, maar nu Victor Osimhen drie maanden out is na breuken die hij vorige week in gezicht opliep, krijgt hij eindelijk volop zijn kans van Spalletti. Tegen Lazio stond hij nog maar voor de tweede keer in de basis in de Serie A. Match waarin vooraf een standbeeld voor Diego Maradona in het stadion onthuld werd. Daarna was het alle remmen los om de Argentijnse voetballegende te eren met een zege.

De Romeinen werden van bij het begin weggedrukt. Mertens begon vrank en vrij, zette een aanval op, maar vond geen ruimte in de zestien. Zielinski pikte de bal op en knalde voorbij Reina binnen. Napoli had een droomstart beet, maar het werd nog mooier. Mertens verdubbelde met een kwieke actie en dito schot de score, de wedstrijd was tien minuten ver.

Op het halfuur nog maar eens Mertens. De Rode Duivel was het eindstation van een knappe aanval over verschillende stationnetjes. Mertens dacht er niet bij na en borstelde de bal in één tijd van buiten de zestien over Reina in de bovenhoek. Een pareltje, een goal Diego Maradona-waardig. Lazio was ook gevaarlijk bij momenten, maar milderen voor de rust lukte niet.

Na de pauze bleef Napoli de wet dicteren, al ging de riem er wel ietwat af. Mertens kreeg op het uur een applauswissel, Fabian Ruiz scoorde tien minuten voor tijd opnieuw met een knap afstandsschot de 4-0. Napoli komt dankzij de zege drie punten los van achtervolger Milan. Inter volgt op vier eenheden in het klassement van de Serie A.

“We speelden een van onze beste matchen dit seizoen, een partij waarop we verder kunnen bouwen. Soms deden we het haast perfect”, sprak Mertens na afloop. De Rode Duivel zorgde als vervanger van Osimhen voor direct rendement. “Die goals deden natuurlijk deugd, zeker als je zo lang gekwetst bent geweest en het zwaar was om terug te komen. Ik begreep wel waarom ik de voorbije weken op de bank zat. Het team speelde goed, Osimhen was sterk. Het was vooral belangrijk om er meteen te staan nu, om er klaar voor te zijn.”

Met de twee goals zit ‘Ciro’ nu aan 139 goals in het shirt van Napoli. Al bleef hij recent niet gespaard van kritiek. “Aan mij om die te ontkrachten. Ik heb er weinig last van, laat mij nu maar vooral knallen - ook woensdag in Sassuolo en zaterdag tegen Atalanta.” Net tegen het Lazio van zijn ex-coach Sarri ontbond Mertens gisteravond zijn duivels. Het was Sarri die Mertens zijn kans gaf in de spits en hem toeliet Maradona als clubtopschutter voorbij te steken. Mertens over Sarri: “Een erg goeie coach... (lacht) Al zal hij het vanavond graag anders gezien hebben.” Wat de toekomst brengt voor Mertens? Zijn contract loopt komende zomer af in Napels. “Ik hoop hier te blijven. Meer kan ik niet zeggen.”

