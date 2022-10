Lukaku zo goed als klaar voor comeback: Inter neemt vandaag beslissing

Serie AOm zijn blessure hoeven Inter en Roberto Martínez zich geen zorgen meer te maken: die is geheeld. Het enige werk dat Romelu Lukaku nog rest, is de conditie opbouwen om nieuwe kwetsuren te mijden. Vandaag bekijkt zijn club wanneer hij zijn comeback maakt.

Zes weken voor de start van Qatar hangt zijn terugkeer in de lucht. Is het niet zondag tegen Salernitana als bankzitter, dan wel komend weekend tegen Fiorentina. Inter is voorstander om Lukaku geleidelijk aan te brengen. De medische staf van de Rode Duivels knikt goedkeurend mee.

De laatste scans van zijn heupblessure waren allemaal positief. Het letsel is geheeld. Vandaag ondergaat Lukaku nog enkele bijkomende conditietests. Om te zien of hij de intensiteit al aan kan. Een optimale fysieke conditie is immers een vereiste om blessures in de toekomst te vermijden.

Volledig scherm © Photo News

Lukaku viel eind augustus uit en stond uiteindelijk 7 weken aan de kant, in plaats van de vooropgestelde termijn van 5. Hij kreeg een kleine terugval omdat hij te vroeg te veel hooi op de vork had genomen.

Ondertussen scoort zijn back-up bij de nationale ploeg, Michy Batshuayi, belangrijke goals voor zijn nieuwe club. Als supersub. Batsman was nog maar twee keer basisspeler bij zijn Turkse club. In de Turkse competitie speelde hij nog maar 26 minuten. In de Europa League krijgt hij meer speelkansen. Tot nu toe speelde hij 30 procent van de mogelijke minuten.

Volledig scherm © REUTERS