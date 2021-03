Lukaku ziet Skriniar scoren: Inter stap dichter bij Scudetto na zuinige zege tegen Atalanta

Staat Romelu Lukaku straks eindelijk met een grote trofee te zwaaien? Na vanavond is hij weer een stapje dichterbij die ultieme droom gekomen. Want de Scudetto wordt steeds realistischer. Inter overleefde in eigen huis ook de verraderlijke horde Atalanta, na een matige start weer volop in de race om Champions League-deelname. Milan Skriniar, partner in crime van de Nederlander De Vrij in het hart van de Milanese defensie, bezorgde Inter uiteindelijk de drie zwaarbevochten punten. Uit een hoekschop kreeg de Slowaak de bal voor de voeten, een cadeautje dat hij met een harde uithaal dankbaar uitpakte: 1-0.