Lukaku zet Inter met openingstreffer op weg naar 9 op 9, voor Nainggolan lijkt het game over

Tegen Bologna werkte ‘Big Rom’ zijn eerste kans meteen af. Tomiyasu (ex-STVV) ging in een duel pardoes met hem op de grond. Lukaku profiteerde. Oog in oog met doelman Skorupski liet hij nog voor rust na zijn cijfers op te drijven – knappe tussenkomst ook. Een opwipper was in die situatie een betere optie geweest. Skorupski hield Bologna in de match. In de tweede helft gleed hij nog eens heldhaftig in de voeten van de Duivel. Sneltrein Ashraf Hakimi, overgekomen van Real Madrid via Dortmund, zorgde voor de twee andere goals. Twintig minuten voor tijd mochten de rechtsachter en Lukaku gaan rusten. Een knuffel voor vervanger Lautaro erbovenop. Job gedaan. Zonder te excelleren.