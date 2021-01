Lukaku valt in en kopt Inter tegen Fiorentina ultiem naar kwartfinale Coppa Italia

De Rode Duivel, vanavond tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen een van de kandidaten om gekroond te worden tot beste Belg in het buitenland, kopte de perfecte voorzet van Barella onhoudbaar binnen: 1-2. De winner in minuut 119, zodat de clash tegen Fiorentina van penalty’s bespaard bleef. Vidal had Inter via penalty op 0-1 gezet, Kouame zorgde even voor het uur voor de gelijkmaker. Waarna Lukaku toesloeg in het Stadio Artemio Franchi voor zijn 17de goal dit seizoen in alle competities. Dekkingsfout in de verlengingen omwille van de vermoeidheid bij Fiorentina, maar dat zal Romelu worst wezen. Naast 12 stuks in de Serie A en vier in de Champions League nu ook trefzeker in het Italiaanse bekertoernooi. In de kwartfinale wacht de altijd fel bevochten derby tegen AC Milan.