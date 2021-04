Lukaku stuit op paal en lat, maar Inter blijft ondanks gelijkspelletje tegen Napoli op titelkoers

Serie AEen deviatie tegen de lat. Een deviatie tegen de paal. Inter verspeelde in Napels zijn eerste punten sinds 23 januari. Romelu Lukaku had twee keer een afspraak met het doelhout.

Ze vochten pittige enkele duels uit. Meer nog dan Dries Mertens (bankzitter zondag) versus Romelu Lukaku is Napoli-Inter een krachtmeting tussen Kalidou Koulibaly en ‘Big Rom’. Twee stevige boys met een verleden in de Jupiler Pro League tegenover mekaar. Hard tegen hard. Op snelheid moest Koulibaly de spits van Inter een keer laten lopen. Hij legde hem prompt neer.

In de aanloop naar de clash legde Lukaku uit dat hij eigenlijk geen gewichten meer mag heffen. “Op mijn vijftiende duwde ik op de bench press 100 kilogram”, verklapte hij, niet voor het eerst. “Hier hebben ze mij dat verboden. Op mijn eerste dag bij Inter wandelde ik richting gewichtenrek, maar ik kreeg meteen een boze blik van onze physical coach. Het komt erop neer dat coördinatie-oefeningen met weerstandbanden rond mijn middel het enige is wat ik in de fitness mag doen.”

Een hele andere aanpak dan hij in Engeland gewoon was. Trainer Antonio Conte houdt niet van opgepompte kleerkasten. Je kan niet zeggen dat zijn methode geen succes heeft impact heeft gehad op Lukaku. Fitter en beweeglijker dan ooit.

Volledig scherm © AP

In de race naar de topschutterstitel kreeg Lukaku in Napels de kans in te lopen op Cristiano Ronaldo – die kwam niet in actie in de nederlaag tegen Atalanta (1-0). Paal en lat hielden hem van een doelpunt. Tot twee keer toe devieerde Lukaku voor rust een vrijschop richting doel. Twee keer kwam Napoli met de schrik vrij. Geen geluk voor ‘Big Rom’. De teller blijft op 21.

In die andere race, die richting landstitel, zag Inter achtervolger AC Milan twee punten dichter sluipen. Voor het eerst sinds 23 januari verspeelde de competitieleider punten. Elf zeges op rij werden er geen twaalf. Het record van 17 overwinningen op rij, die van Inter onder Roberto Mancini in 2006-2007, was nooit in zicht. Een Conteteam evenaarde zelfs niet de beste Contereeks – die vestigde hij in 2014 met 12 driepunters op rij.

Een knullige own-goal van De Vrij, na gegrabbel van doelman Handanovic, leidde het gelijkspel in. Christian Eriksen, die pas geleidelijk aan zijn draai heeft gevonden in Italië, bezorgde Inter alsnog een punt met een knappe streep. Op een lijstje van spelers die in de laatste 7 seizoenen raak troffen van buiten de zestien in een van de vijf topcompetities, staat Eriksen op plaats twee met 24 goals. Lionel Messi, hors catégorie, staat onbedreigd op plaats 1 met maar liefst 59 goals buiten de rechthoek. Koning.

Volledig scherm © EPA

Ook Dries Mertens figureert in die ranking, maar kon Eriksen niet evenaren met zijn vierentwintigste van buiten de rechthoek. Zijn opvallendste bijdrage tijdens zijn invalbeurt: een gele kaart voor protest.

Inter blijft ondanks puntenverlies wel op kampioenkoers. De komende weken treffen de Nerazzurri vooral laagvliegers. Tegen dat de confrontaties met AS Roma en Juventus op het programma staan, in mei, hoopt het de titel al hebben veiliggesteld. AC Milan volgt op negen punten. Nummer drie Atalanta telt een achterstand van elf punten met nog zeven wedstrijden voor de boeg.

Volledig scherm © EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.