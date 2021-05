Lukaku opvallende afwezige op titelviering Inter: Big Rom had andere verplichtingen na zege tegen Sampdoria

Serie A Napoli, met invaller Mertens, geeft zege weg in absolute slotfase tegen Cagliari van Nainggolan

2 mei Napoli heeft in het slot de zege weggegeven tegen Cagliari. In minuut 94 wiste Nandez de openingstreffer van Osimhen uit. Mertens viel een kwartier voor tijd in, Nainggolan maakte de 90 minuten vol.