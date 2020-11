Lukaku meet zich met de groten in Italië en geniet er flink aanzien, Capello: “Hij is de perfecte spits”

Lukaku was ook gisteren de defibrillator van Inter na een vroege 0-2-achterstand. Voor het eerst in zijn loopbaan in Italië had hij rechtstreeks een voet in vier goals: twee doelpunten, twee assists - althans volgens de officiële statistiekenleveranciers. Dubbele dubbel die Real Madrid angst moet aanjagen. In de jeugd stond ‘Big Rom’ vaak oog in oog met Thibaut Courtois. Hij heeft er een sport van gemaakt om hem te kloppen. Er zullen de komende dagen nog wat prikjes worden uitgedeeld.