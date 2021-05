Lukaku laat tranen vrije loop tijdens kampioenenviering: “Ik wilde niet huilen, maar het werd me allemaal eventjes te veel”

Serie AInter heeft het seizoen afgesloten met een knaller. De kersverse Italiaanse landskampioen, met Romelu Lukaku als invaller, had geen kind aan Udinese: 5-1 werd het in het Giuseppe Meazza. Na afloop liet onze landgenoot de tranen de vrije loop. “Toen mijn grootvader stierf in 2005, beloofde ik hem dat ik ooit prijzen zou winnen. En vandaag is dat gelukt”, verklaarde hij zijn emoties.

Antonio Conte en de zijnen werden voor aanvang onthaald door een massa dolenthousiaste fans, dus besloten ze de aanhang nog een allerlaatste keer te verwennen. ‘t Was Ashley Young die na nog geen tien minuten de debatten opende met een fraai stiftertje en toen de ingevallen Christian Eriksen er op slag van rust met een vrije trap (die nog afweek op ex-Anderlechtspits Stefano Okaka) 2-0 van maakte, brak de veer helemáál bij de bezoekers.

Volledig scherm De statistieken van de ingevallen Romelu Lukaku. © SofaScore

De 3-0 kort na rust kwam er na een strafschop van Lautaro Martínez, waarna Conte ook nog Perisic en Lukaku in de strijd gooide. En ook zij pikten hun goaltje nog mee. Vooral die van de Kroaat, in het verleden nog bij onder meer Club Brugge aan de slag, mocht er zijn: hij krulde de bal héérlijk voorbij een kansloze Musso. Lukaku tekende voor de laatste Inter-goal, al was daar wel flink wat geluk mee gemoeid. Niet z’n mooiste, wel z’n 24ste van het seizoen - straffe statistieken. De eerredder van Pereyra vanop de stip was niet meer dan nog een voetnoot.

Na afloop werden de spelers van Inter gehuldigd, waarna aanvoerder Samir Handanovic de Scudetto in de lucht mocht steken. En Romelu Lukaku, die het shirt van Inter intussen had ingeruild voor een exemplaar met een foto van z’n grootouders, de tranen de vrije loop liet. “We hebben hard gewerkt om kampioen te worden. Vorig jaar waren we er dicht bij, maar dit jaar lukte het ons dus wel. We hebben een grote stap vooruit gezet en ik ben erg trots om voor dit team te mogen spelen. Ik wilde niet huilen, maar het werd me allemaal eventjes te veel.”

“Ik dacht aan mijn grootouders. Toen mijn grootvader stierf in 2005, beloofde ik hem dat ik ooit prijzen zou winnen. En vandaag is dat gelukt, ik ben echt heel blij. Laten we hopen dat dit het begin is, we moeten van dit moment genieten en nadien gaat de focus op het EK.”

