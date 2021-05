Lukaku krijgt onverwacht telefoontje van Adriano: “Ik wilde zo graag zijn zoals jij!”

Serie A Als het vuur en de passie maar niet willen doven: Mourinho past bij Roma, Roma past bij Mourinho

5 mei AS Roma gaat volgend seizoen all in. José Mourinho (58) moet de Italiaanse topclub in verval heropbouwen. Waarom kiest de Portugees voor Rome, als hij er miljoenen uit zijn ontslagpremie bij Tottenham mee verliest? Een situatieschets.