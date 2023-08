“Lukaku is een kleine neger”: journalist uit studio gezet nadat hij live op tv zwaar uit de bocht gaat en weigert excuses aan te bieden

Bij Chelsea moet hij zich vandaag melden bij de beloften, maar eerst deelde Lukaku nog opvallende video met passage in... Neerpede

Romelu Lukaku (30) meldt zich vandaag bij Chelsea, waar hij de komende dagen mee zal trainen met de beloften. De hoofdmacht van The Blues is al weg op Amerikaanse tournee. Waar zijn toekomst ligt, is onduidelijk. Wat wél vaststaat, is dat de Rode Duivel weinig zieltjes wint met zijn laatste transfersoap. Intussen deelde Lukaku foto’s en een uitgebreide video van zijn voorbije vakantie. Opvallend: Lukaku ging recent joggen in... het park van Neerpede.