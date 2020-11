Lukaku bezorgt Inter eigenhandig belangrijke comebackzege, maar is ook kritisch: “Een uur lang slecht gespeeld”

Inter stond na rust in eigen huis plots 0-2 achter tegen Torino. De dubbele achterstand schudde ook ‘Big Rom’ wakker. Hij trof eerst de lat, maar in het geharrewar kreeg hij de bal tot bij maatje Alexis. Die scoorde van dichtbij. Drie minuten later draaiden ze de rollen om. Alexis als aangever voor Lukaku, die de voorzet simpel over de lijn duwde met zijn linker. Ommekeer in een handomdraai.

Lukaku: “Een uur lang slecht gespeeld”

Romelu Lukaku behoedde Inter eigenhandig voor een misstap, maar was ook kritisch in zijn eerste reactie voor de camera’s van DAZN. “In alle eerlijkheid waren we niet goed. We zouden het echt niet zo moeilijk mogen hebben als vandaag. We hebben een uur lang slecht gespeeld, we zaten in de problemen en speelden zonder grinta, zonder verlangen. Daarna zijn we opgestaan en hebben we de wedstrijd gewonnen. Dat is het belangrijkste.”